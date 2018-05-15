ФОТО: Посетитель наклеил на дверь гамбургерной расистскую наклейку. Ему — 15 минут "славы", заведению — гнев клиентов

Рано утром в понедельник посетитель расположенного в Таллинне киоска фаст-фуда Räägupesa сообщил его работникам, что на входной двери размещена табличка расистского содержания. Хотя идиотскую выходку неизвестного хулигана ликвидировали, весь сегодняшний день заведение подвергалось незаслуженным нападкам.

”Как только заметили, то сразу убрали. Эту табличку не мы повесили, и она не согласуется ни с нами, ни с нашими взглядами”, — прокомментировала заведующая Räägupesa Лийна Фрейтаг.

Хотя табличку убрали еще накануне утром, по словам Фрейтаг, сегодня по этому поводу было много возмущений. ”К сожалению, было так, что то, что для нас было вчерашней темой, для всего мира стало сегодняшней темой. Я сегодня вообще не могла заниматься своей работой”, — говорит заведующая. Она отметила, что ее день был посвящен ответам на злые комментарии по телефону, по э-почте, а также на критические отклики в Фейсбуке.

”Было очень много негатива. Эстонцы являются толерантными, и много писем было такого содержания, что если эта табличка повешена нами, то к нам больше обедать не придут”, — рассказывает Фрейтаг о посыпавшихся в социальной сети ”единичках”, которые являются самой низкой оценкой из возможных.

Среди комментариев были и такие обвинения относительно таблички, что, по словам заведующей, больно ударили и по самому заведению из-за распространившейся в соцсетях картинки. Например, вот такие слова, размещенные сегодня днем под постами с низкими оценками: