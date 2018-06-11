ФОТО: Популярнейший семейный парк Лоттемаа перешел и на русский язык! Там появились и "русские" персонажи

На выходных крупнейший в странах Балтии тематический семейный парк Лоттемаа отметил открытие своего пятого сезона концертом, поднятием флага и торжественным шествием. Этим летом Деревня изобретателей впервые работает не только на эстонском и латышском, но и на русском языке.

До конца августа в Лоттемаа гостей ждут более ста аттракционов, тематические домики и обновленный парк приключений. На сцене играется десять новых пьес Янно Пылдма с элементами мульфильма ”Лотте и пропавшие драконы”, который выйдет на экраны в следующем году в честь 100-летнего юбилея ЭР.

По словам исполнительного директора тематического парка Маргит Тооду, самым большим сюрпризом является Народный музей зайцев, созданный по примеру Эстонского народного музея.

Впервые в Лоттемаа представления проходят не только на эстонском и латышском, но и на русском языке.

Маленьких и больших друзей в Лоттемаа ждут известные персонажи из книг, фильмов и мюзиклов, и конечно же знакомство с новыми жителями Деревни изобретателей — зайцем Кириллом и сусликом Светой из Санкт-Петербурга.

Тематический парк Лоттемаа в деревне Рейу открыт с 9 июня по 31 августа каждый день с 10 до 18.00.