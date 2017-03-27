ФОТО: Помпезная архитектура и небывалые площади — какая она, эстонская ”Страна дураков”, и кто в ней живет?

Красивая природа и большие суммы зачастую неразрывно связаны между собой. С течением времени вдоль побережья в Эстонии появилось множество монументальных домов, но одно место особенно отпечаталось в памяти народа, и имя ему — ”Страна дураков”, пишет Eesti Päevaleht.

”Деревня дураков” находится в волости Хаарку и носит официальное название Ильманду. Местные жители могут наслаждаться видом на залив и по утрам и вечерам наблюдать за проходящими мимо судами.



Поселок Ильманду был основан в 1974 году, когда предприниматель Рауль Боберг, который является его преданным жителем и по сей день, предложил директору совхоза ”Ранна” Велло Линну основать на этом месте населенный пункт. Говорят, что ”Страной дураков” деревню стали называть после того, как один бизнесменов построил на четырех участках четыре полностью идентичных дома.

В конце 1980-х-1990-е Ильманду стал излюбленным местом жительства внезапно разбогатевших предпринимателей. Помпезная архитектура, площади за 1000 м2, зимние сады, бассейны, роскошная мебель…



В разное время недвижимостью в поселке владели: владелец успешной в 90-е судоходной компании Inreko Энн Рохула, директор Lindaliini Рейн Оясаар, баскетболист Айвар Тоомисте, бизнесмен Рихо Райдвеэ, предприниматель Юлия Кыли, финский предприниматель Пекка Эйнари Антила, литовский миллионер Пранас Мицкявичюс, нынешний административный директор Департамента шоссейных дорог Рейн Эйнер, бизнесмен и спортсмен Энни Сулане, предприниматель Андрес Гросс. проходивший по делу лидера ингушской преступной группировки Ахмеда Оздоева Вахха Эди, бывший директор по безопасности Falck Eesti Вейко Кулла, ученый и чиновник Рейн Раутитс, бывший канцлер МВД и предприниматель Яан Тоотс, волейбольный судья и бизнесмен Мати Коореп. Некоторые из них давно продали свои участки в ”Стране дураков”, а некоторые — живут тут и по сей день.