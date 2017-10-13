ФОТО: Помогите найти автора! Невероятная находка с парома Estonia

В группе на Facebook Ms Estonia сегодня была опубликована невероятная фотография письма, найденного одним финном летом 1995 года на острове близ города Ханко в Финляндии.
”Это письмо с парома Estonia. Мы не будем тут переписывать его содержание, но по сути из него можно вычитать трагедию некоторых людей и необъяснимо трагический конец. Видны время и инициалы. Может, кто-то узнает инициалы, чтобы можно было выяснить, кто это написал!” — сказано в посте.
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