ФОТО: Помогите найти автора! Невероятная находка с парома Estonia

В группе на Facebook Ms Estonia сегодня была опубликована невероятная фотография письма, найденного одним финном летом 1995 года на острове близ города Ханко в Финляндии.

”Это письмо с парома Estonia. Мы не будем тут переписывать его содержание, но по сути из него можно вычитать трагедию некоторых людей и необъяснимо трагический конец. Видны время и инициалы. Может, кто-то узнает инициалы, чтобы можно было выяснить, кто это написал!” — сказано в посте.

