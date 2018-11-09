ФОТО: Помогите найти автора! Эстонец во время паломничества в Испании переночевал в чужом домике и оставил записку

"В 2004 году один эстонец путешествовал в Испании по паломническому пути Сантьяго-де-Компостела. Он остановился в деревне Вильяфранка-де-Ока в провинции Бургос и провел ночь в одном садовом домике, дверь которого по счастливой случайности была открыта, а хозяина не было дома. В благодарность он оставил хозяину пакет конфет и эту записку, которую я опубликовал у себя на странице", — пишет в своем посте мужчина.

Мадис просит всех поделиться своим постом, ведь может с помощью интернета теперь, 14 лет спустя, получится найти автора записки — паломника из Эстонии.

Он добавил, что хозяин садового домика был очень рад, что у нег остановился такой замечательный человек, и он хотел бы просто сказать ему спасибо.