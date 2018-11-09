09.11.2018, 18:55

ФОТО: Помогите найти автора! Эстонец во время паломничества в Испании переночевал в чужом домике и оставил записку

 (9)
rus.delfi.ee
EST 2
ФОТО: Помогите найти автора! Эстонец во время паломничества в Испании переночевал в чужом домике и оставил записку
Facebook

В Facebook некий Мадис Пыдра разыскивает человека, который в 2004 году во время паломничества в Испании остановился переночевать в садовом домике и оставил хозяевам записку.

"В 2004 году один эстонец путешествовал в Испании по паломническому пути Сантьяго-де-Компостела. Он остановился в деревне Вильяфранка-де-Ока в провинции Бургос и провел ночь в одном садовом домике, дверь которого по счастливой случайности была открыта, а хозяина не было дома. В благодарность он оставил хозяину пакет конфет и эту записку, которую я опубликовал у себя на странице", — пишет в своем посте мужчина.

Мадис просит всех поделиться своим постом, ведь может с помощью интернета теперь, 14 лет спустя, получится найти автора записки — паломника из Эстонии.

Он добавил, что хозяин садового домика был очень рад, что у нег остановился такой замечательный человек, и он хотел бы просто сказать ему спасибо.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


ГРАФИК: Кая Каллас заявила, что у государства закончились резервные деньги. Правда ли это?

09.11.2018
Председатель Партии реформ Кая Каллас в статье для Eesti Päevaleht заявила, что правительство "раздуло бюджетный пузырь до предела и истратило резервные деньги". Соответствует ли это заявление правде?
Подробнее




ВИДЕО: Живущий в лесу мужчина потратил 20 лет, чтобы с помощью секатора прорубить к дому дорогу

09.11.2018
Живущий в 82 километрах от Таллинна Март наполняет свои дни тем, что идет с секатором за дровами. За 20 лет он расчистил целую дорогу к своему дому, используя один лишь секатор.
Подробнее

ФОТО: Помогите найти автора! Эстонец во время паломничества в Испании переночевал в чужом домике и оставил записку

09.11.2018
В Facebook некий Мадис Пыдра разыскивает человека, который в 2004 году во время паломничества в Испании остановился переночевать в садовом домике и оставил хозяевам записку.
Подробнее

-30% Meeste käekell Police BELMONT II PL.15036JSU/61
189,- €
132,30 €
-30% Naiste käekell Daniel Wellington DW00100144
169,- €
118,30 €
-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Gold Claude Kiev
69,- €
27,60 €
-30% Meeste käekell Police ELAPID PL.14542JSU/13
189,- €
132,30 €
-25% Käekell LACO Spirit of St. Louis 861909
540,- €
405,- €
-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Black Claude Vienne
69,- €
27,60 €

"По-воровски!" Егоров заявил, что Русаков провел рейдерский захват власти в ОЛПЭ

09.11.2018
Из Объединенной левой партии Эстонии исключили трех членов — Анатолия Егорова, Владимира Дроздова и Владимира Кручинина. Егоров уверен, что это было сделано незаконно под влиянием нового председателя Мстислава Русакова.
Подробнее



ФОТО и ВИДЕО: Из открывшегося сегодня торгового центра T1 в срочном порядке эвакуировали людей

09.11.2018
Как сообщает корреспондент Delfi c места событий, прозвучал призыв к первым посетителям торгового центра покинуть здание, опустились противопожарные шторы, отделяющие внутренние пространства одно от другого.
Подробнее

Силы обороны: среди оказавшихся в публичном доступе документов не было ни одного документа, который касался бы безопасности государства

09.11.2018
Комментируя появившуюся сегодня в Eesti Päevaleht информацию об утечке служебных документов Сил обороны, ведомство подчеркнуло, что среди оказавшихся в публичном доступе документов не было ни одного документа, который касался бы безопасности государства.
Подробнее