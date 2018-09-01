ФОТО: Польский военный корабль посетил Таллинн

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Poola sõjalaev külastas Tallinna Foto: Karl Alfred Baumeister, Kaitseväe peastaabi teavitusosakond

29-31 августа Таллинн посетил польский военный корабль "Контр-адмирал Ксаверий Черницкий", на борту которого в Минной гавани устроили торжественный прием по случаю столетия ВМС Польши, которое отмечается в этом году.