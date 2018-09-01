ФОТО: Польский военный корабль посетил Таллинн

29-31 августа Таллинн посетил польский военный корабль "Контр-адмирал Ксаверий Черницкий", на борту которого в Минной гавани устроили торжественный прием по случаю столетия ВМС Польши, которое отмечается в этом году.
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01.09.2018
"Мартин Халлик в курсе того, каковы причины прекращения трудового договора, — опровергла пресс-секретарь Тартуского университета Кристина Курм утверждение директора университетской библиотеки о том, что причины его увольнения неясны. — Их очень точно обговорили между университетом и Мартином Халликом".
Журналист Eesti Meedia под видом рабочего пробрался в Таллиннскую горуправу. Но его разоблачили и выпроводили
01.09.2018
В четверг днем в нарвском общежитии по улице Раквере, считающемся довольно спокойным, был обнаружен труп 34-летнего Валерия. В своем первоначальном комментарии полиция не говорит, что смерть точно была насильственной, и, например, комендант общежития так же не верит, что молодой человек ушел из жизни не самостоятельно, но многие соседи уверены в том, что это было именно убийство.
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