ФОТО: Политики национальных парламентов обсуждают в Таллинне будущее ЕС

Сегодня и завтра в Saku Suurhall в Таллинне встретятся политики стран-участниц ЕС и Европейского парламента, чтобы обсудить будущее Европейского союза, цифровой рынок, международное влияние миграции, безопасность и другие вопросы, связанные с ролью парламентов, сообщает пресс-служба Рийгикогу.

По словам председателя заседания и председателя комиссии по делам Европейского союза Тоомаса Витсута, ключ к созданию единой Европы — общий взгляд на решения для вызовов, которые стоят перед Европой. ”Важно разделять убеждение, что у всех дела пойдут лучше, если мы будем действовать сообща. Необходимо определить единую цель, которой мы хотели бы достичь”, — сказал Витсут в преддверии заседания.



Пленарное заседание комиссий национальных парламентов ЕС по делам Европейского союза (COSAC) пройдет в течение двух дней и разделено на пять сессий. В конце заседания планируется утвердить общие позиции и одобрить выводы заседания. Текст можно найти на сайте parleu2017.ee.

Первую сессию откроют дебаты, посвященные будущему Европейского союза. В них примут участие Президент Эстонской Республики Керсти Кальюлайд, председатель конституционной комиссии Европейского парламента Данута Мария Хюбнер и главный ведущий переговоров по выходу Великобритании из ЕС Мишель Барнье. Он представит обзор хода переговоров по выходу Великобритании из ЕС.

На второй сессии участники обсудят, как сблизить граждан ЕС и европейские институты. Лучшим опытом парламентов поделятся Катрин Ауэл из Венского института перспективных исследований, Питер Омтзигт из нижней палаты парламента Нидерландов и Кристиан Вигенин из Народного собрания Болгарии.

Завершающая сессия первого дня будет посвящена развитию единого цифрового рынка и э-услуг, где выступят вице-канцлер Министерства экономики и коммуникаций Эстонии по связи и государственным инфосистемам Сийм Сиккут, председатель комиссии по делам Европейского союза Бундестага Германии Гунтер Кирхбаум и председатель комиссии по делам Европы Сената Франции Жан Бизе.

Вторник начнется с сессии, посвященной созданию эффективного и жизнестойкого союза безопасности. Обзор представит Европейский комиссар по вопросам безопасности Джулиан Кинг.

С докладом о миграции выступит заместитель генерального директора Генерального директората Европейской комиссии по миграции и внутренним делам Саймон Мордью. Совместно с Эдвардом Заммитом Льюисом из Палаты представителей Мальты и Анне-Мари Виролайнен из парламента Финляндии они попытаются выяснить, как предотвратить незаконную миграцию и бороться с ней.

Пленарное заседание комиссий национальных парламентов по делам ЕС откроет спикер Рийгикогу Эйки Нестор. Руководитель заседания — председатель комиссии Рийгикогу по делам Европейского союза Тоомас Витсут. Дискуссии модерируют члены комиссии по делам ЕС Моника Хауканымм, Калле Паллинг, Марианне Микко и Яак Мадисон. В делегацию Эстонии также входят Тийна Кангро и Оудекки Лооне.

Заседание — открытое. За прямой трансляцией можно следить на сайте parleu2017.ee. Там же можно ознакомиться с программой. Фото и видеоматериалы можно будет найти на аккаунтах Рийгикогу в Flickr и YouTube.