ФОТО: Полицейские патрули снабдили плюшевыми мишками

Департамент полиции и погранохраны сообщил, что начиная с сегодняшнего дня в каждой патрульной машине будут находиться плюшевые медвежата, призванные успокоить пострадавшего в ходе аварии или семейной ссоры ребенка, снизить стресс и оказать поддержку.

Внедрением проекта занималось MTÜ Traumamõmmik, собрав через среду Hooandja целевых пожертвований на сумму 7935 евро. План предусматривал снабжение каждой патрульной машины двумя игрушками и приобретение запасных.

”Потом дети могут забрать медвежонка домой”, — написано на страннице департамента в Facebook.

В Голландии и Австралии в рамках подобных проектов детям раздали более 20 000 мишек, что оказало на них очень положительное влияние. В Эстонии ежегодно происходит более тысячи несчастных случаев с участием детей.