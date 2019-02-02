ФОТО: Полицейские оставили ласнамяэским водителям под дворниками письма или Как стать помощником полицейского

Ida-Harju politseijaoskond



Всего было оставлено водителям около 1000 писем, тем самым полиция надеется и желает предотвратить критическую ситуацию аварий прошлого года.

Ida-Harju politseijaoskond

В январе этого года по всей Эстонии произошло 80 ДТП, в которых погибло семь человек и пострадало более ста человек.

В Таллинне и Харьюмаа произошло 45 ДТП, в которых пострадало 60 человек и погиб один человек.

"Поэтому хотим обратить внимание жителей Ласнамяэ, самой большой части города, насколько важен вклад каждого участника дорожного движения в общую безопасность дорожного движения и проводим акцию совместно с помощниками полицейских. Многие водители найдут за "дворниками" своего автомобиля письмо от нас с просьбой быть внимательнее на дорогах, ведь нет ничего более ценного, чем жизнь и здоровье", — сказала руководитель участковых полицейских Ида-Харьюского отделения полиции Маргарита Ингель.

В акции принимает участие 14 помощников полицейских Ида-Харьюского отделения полиции.

Всего Ида-Харьюскому отделению полиции помогают в обеспечении безопасности 82 помощников полицейских.