ФОТО: Полицейские оставили ласнамяэским водителям под дворниками письма или Как стать помощником полицейского

Помощники полицейских и полицейские Ида-Харьюcкого отделения полиции оставили проживающим в Ласнамяэ водителям письма с просьбами быть внимательными.
Всего было оставлено водителям около 1000 писем, тем самым полиция надеется и желает предотвратить критическую ситуацию аварий прошлого года.
В январе этого года по всей Эстонии произошло 80 ДТП, в которых погибло семь человек и пострадало более ста человек.
В Таллинне и Харьюмаа произошло 45 ДТП, в которых пострадало 60 человек и погиб один человек.
"Поэтому хотим обратить внимание жителей Ласнамяэ, самой большой части города, насколько важен вклад каждого участника дорожного движения в общую безопасность дорожного движения и проводим акцию совместно с помощниками полицейских. Многие водители найдут за "дворниками" своего автомобиля письмо от нас с просьбой быть внимательнее на дорогах, ведь нет ничего более ценного, чем жизнь и здоровье", — сказала руководитель участковых полицейских Ида-Харьюского отделения полиции Маргарита Ингель.
В акции принимает участие 14 помощников полицейских Ида-Харьюского отделения полиции.
Всего Ида-Харьюскому отделению полиции помогают в обеспечении безопасности 82 помощников полицейских.
Помощником полицейского может стать любой гражданин Эстонии старше 18 лет, имеющий как минимум среднее образование и владеющий эстонским языком на определенном уровне (категория B2; для помощника полицейского, который имеет полномочия на самостоятельное выполнение задания, действует требование более высокой категории С1). Помощник полицейского должен не иметь зависимости к алкоголю, наркотическим средствам и психотропным веществам, а также не иметь серьезных заболеваний, которые могут помешать выполнять обязанности помощника полицейского. Кандидат не должен иметь наказаний в уголовном порядке. Кандидат должен быть активным, ответственным, инициативным и серьезным человеком. Среди помощников полицейских есть самые разные люди — программисты, политики, госчиновники, юристы, сотрудники охранных предприятий, студенты и пенсионеры.
Информацию о том, как стать помощником полицейского, можно найти на сайте www.abipolitseinik.ee. Сейчас по всей Эстонии помощниками полицейских являются более 1000 человек.