08.02.2019, 12:50
ФОТО: Полицейские обнаружили в снегу жалобно мяукавшего котенка, нуждавшегося в помощи(2)
Вчера полицейские обнаружили в сугробе возле магазина в волости Камбья котенка, который жалобно мяукал и явно нуждался в помощи.
Вчера полицейские обнаружили в сугробе возле магазина в волости Камбья котенка, который жалобно мяукал и явно нуждался в помощи.
”Как только котенок увидел открытую дверь полицейской машины, то сразу забрался внутрь, чтобы погреться, осмотрел все углы и залез на сиденье”, — пишет Лыунаская префектура у себя в Facebook. На месте установить владельца животного не удалось, поэтому его доставили в Тартуский приют.
Полиция просит всех, кто знает что-либо о его хозяевах, связаться с ней по номеру 58837299 или позвонить в приют 5333 9272.
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