ФОТО: Полицейские обнаружили в снегу жалобно мяукавшего котенка, нуждавшегося в помощи

”Как только котенок увидел открытую дверь полицейской машины, то сразу забрался внутрь, чтобы погреться, осмотрел все углы и залез на сиденье”, — пишет Лыунаская префектура у себя в Facebook. На месте установить владельца животного не удалось, поэтому его доставили в Тартуский приют.

Полиция просит всех, кто знает что-либо о его хозяевах, связаться с ней по номеру 58837299 или позвонить в приют 5333 9272.