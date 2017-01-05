С сегодняшнего утра из-за мороза и снега поезда Elron по всей Эстонии выбились из графика.

В четверг утром нарушено было движение поездов на линиях Таллинн-Тюри, Тарту-Таллинн, Рапла-Таллинн, Вильянди-Таллинн, Таллинн-Пяэскюла, Таллинн-Аэгвиду.

По словам руководителя службы по связям с общественностью Esti Raudtee Лийны Халлик, задержка поездов была связана с обледенением стрелок и с последствиями сильной метели на Балтийском вокзале. ”Поскольку при движении поездов объезд невозможен, то это стало причиной цепных опозданий”, — сказала она.



Халлик отметила, что кроме договорных партнеров, сейчас к расчистке стрелок привлечены и работники Eesti Raudtee. ”При условии, что погодные условия не ухудшаться, движение поездов по графику должно восстановиться в течение нескольких часов”, — пообещала она и принесла пассажирам извинения за возможные неудобства.