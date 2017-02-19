ФОТО: Подземный переход у железнодорожного вокзала в Тарту полон плесени

В подземном переходе у Тартуского железнодорожного вокзала неприятно находиться, пишет читатель. Проблема в том, что стены перехода заполонила неприятная зеленая плесень.

Читатель отмечает, что здание вокзала и переход недавно были красиво отремонтированы, а уже покрыты плесенью.

Отреставрированное здание вокзала было открыто летом 2012 года. За год до этого был открыт отремонтированный подземный переход. Изначально он был построен в 1936 году для соединения двух вокзальных платформ.