19.02.2017, 16:50

ФОТО: Подземный переход у железнодорожного вокзала в Тарту полон плесени

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rus.delfi.ee
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Hallitus Tartu rongijaama tunnelis
Hallitus Tartu rongijaama tunnelisFoto: Delfi lugeja

В подземном переходе у Тартуского железнодорожного вокзала неприятно находиться, пишет читатель. Проблема в том, что стены перехода заполонила неприятная зеленая плесень.

Читатель отмечает, что здание вокзала и переход недавно были красиво отремонтированы, а уже покрыты плесенью.

Отреставрированное здание вокзала было открыто летом 2012 года. За год до этого был открыт отремонтированный подземный переход. Изначально он был построен в 1936 году для соединения двух вокзальных платформ.

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