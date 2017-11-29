ФОТО: Подозреваемые в присвоении и отмывании экс-главы HKScan отпущены

Сегодня ЦеКриПо задержала экс-руководителей HKScan Теэта Соорма и Мати Туви по подозрению в присвоении в крупных размерах и отмывании денег, а вечером в 21.20 после допросов подозреваемые были отпущены.

Комментариев давать мужчины не стали и быстро умчались прочь на авто.



По словам прокурора Пыхьяской окружной прокуратуры Стеллы Вебер, на основании собранных на данный момент доказательств есть основание подозревать Теэта Соорма и Мати Туви в совершении наносящих вред предприятию сделок посредством злоупотребления доверием, присвоении около 1,5 млн евро и отмывании денег в таком же размере.

"Согласно предъявленным подозрениям, Теэт Соорм и Мати Туви присвоили в 2010–2016 гг. имущество акционерного общества Rakvere Farmide AS, используя для этого договоры, заключенные с предприятиями, которые принадлежат лицам или находятся под контролем, связанных с Соормом и Туви. Также выставлялись фиктивные счета для легализации полученных преступным путем денег. Также Теэт Соорм и Мати Туви заключали убыточные для предприятия договоры об аренде и гарантийные договоры, которыми для предприятия было взято необоснованных обязанностей на сумму более 3 млн евро. На сегодняшний день в ходе уголовного делопроизводства в целях обеспечения гражданского иска арестовано различного имущества ценностью более 1,3 млн евро", — добавила Вебер.

Теэт Соорм состоит в отношениях с министром экономики и коммуникаций Кадри Симсон.