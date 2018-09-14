ФОТО: Подарок к 100-летию ЭР — 100 скамеек для пыхья-таллиннцев

Установка скамеек началась летом и завершилась в четверг, 13 сентября. Внешний вид скамеек одобрен главным дизайнером города.

Foto: Põhja-Tallinna linnaosa

”Скамейки, как и низкие бордюры или удобные павильоны для ожидания общественного транспорта важны прежде всего для людей старшего поколения. С каждым годом Пыхья-Таллинн все больше средств тратит на благоустройство района, в том числе за счет сокращения трат на массовые мероприятия. Порядок на улицах и удобное для пешеходов городское пространство важнее тривиальных праздников, и работа в этом направлении будет продолжена”, сказал старейшина Пыхья-Таллинна Раймонд Кальюлайд.

Foto: Põhja-Tallinna linnaosa

Управа Пыхья-Таллинна благодарит всех, кто откликнулся на призыв и прислал свои предложения относительно месторасположения скамеек. Специалисты районной управы внимательно рассмотрели все предложения и, насколько было возможно, учли их.

Новые скамейки установлены, например, на Пальяссааре теэ, в лесопарке Мериметса, в парке Строоми, на улицах Лыйме, Сыле, Соо, Теэстузе и Копли; на Пыхья пуйестеэ, в парке Казе, на пляже Каларанна и возле бани Кальма.

Установка 100 новых скамеек обошлась городу примерно в 70 000 евро.