03.06.2017, 16:39

ФОТО: Под Тарту проходят Авиационные дни — представлена и техника НАТО

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rus.delfi.ee
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Tartu lennupäevad
Tartu lennupäevadFoto: Delfi lugeja

3 и 4 июня близ Тарту проходят Авиационные дни Эстонии 2017.

Традиционно в программе — летная программа, культурная программа, презентации парашютистов и прочее, значится на сайте летного музея.

Также запланировано дебютное представление авиационной техники, работают игровые комнаты и хобби палатки. Состоятся также экскурсионные и ознакомительные полеты. В этот раз открывается исключительная возможность познакомиться современными бронемашинами союзников НАТО.

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