ФОТО: Под Тарту проходят Авиационные дни — представлена и техника НАТО

3 и 4 июня близ Тарту проходят Авиационные дни Эстонии 2017.

Традиционно в программе — летная программа, культурная программа, презентации парашютистов и прочее, значится на сайте летного музея.



Также запланировано дебютное представление авиационной техники, работают игровые комнаты и хобби палатки. Состоятся также экскурсионные и ознакомительные полеты. В этот раз открывается исключительная возможность познакомиться современными бронемашинами союзников НАТО.