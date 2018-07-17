17.07.2018, 11:20

ФОТО: Под палящим солнцем и на раскаленном асфальте: в центре Тарту на улице оставили пакет с котенком

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ФОТО: Под палящим солнцем и на раскаленном асфальте: в центре Тарту на улице оставили пакет с котенком
Фото носит иллюстративный характерPixabay

На выходных в центре Тарту кто-то оставил пакет, в котором находился двухмесячный котенок.

”Кто знает, сколько продержалась бы эта маленькая пантера при 30-градусной жаре на раскаленном асфальте, но хорошие люди оказались в правильное время в правильном месте. К моменту обнаружения маленькая пантера выбралась из пакета и, плача, лежала рядом. Ее плач был душераздирающим”, — пишет MTÜ Kasside Turvakodu у себя на Facebook.

Сейчас животное находится под опекой медиков. В результате нахождения в душном пакете у него наблюдаются неврологические проблемы и сильное обезвоживание.

Помочь котенку можно пожертвованием:

Звонок на номер:
900 6575 — 5€
900 6700 — 10€
(Telia, Tele2 и Elisa)

Денежный перевод:
Swedbank
Получатель: MTÜ Kasside Turvakodu
IBAN: EE712200221035355855
SWIFT: HABAEE2X
Пояснение: Pisike Panter

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