ФОТО: Под палящим солнцем и на раскаленном асфальте: в центре Тарту на улице оставили пакет с котенком

На выходных в центре Тарту кто-то оставил пакет, в котором находился двухмесячный котенок.

”Кто знает, сколько продержалась бы эта маленькая пантера при 30-градусной жаре на раскаленном асфальте, но хорошие люди оказались в правильное время в правильном месте. К моменту обнаружения маленькая пантера выбралась из пакета и, плача, лежала рядом. Ее плач был душераздирающим”, — пишет MTÜ Kasside Turvakodu у себя на Facebook.



Сейчас животное находится под опекой медиков. В результате нахождения в душном пакете у него наблюдаются неврологические проблемы и сильное обезвоживание.

Помочь котенку можно пожертвованием:

Звонок на номер:

900 6575 — 5€

900 6700 — 10€

(Telia, Tele2 и Elisa)

Денежный перевод:

Swedbank

Получатель: MTÜ Kasside Turvakodu

IBAN: EE712200221035355855

SWIFT: HABAEE2X

Пояснение: Pisike Panter