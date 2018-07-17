ФОТО: Под палящим солнцем и на раскаленном асфальте: в центре Тарту на улице оставили пакет с котенком

На выходных в центре Тарту кто-то оставил пакет, в котором находился двухмесячный котенок.
”Кто знает, сколько продержалась бы эта маленькая пантера при 30-градусной жаре на раскаленном асфальте, но хорошие люди оказались в правильное время в правильном месте. К моменту обнаружения маленькая пантера выбралась из пакета и, плача, лежала рядом. Ее плач был душераздирающим”, — пишет MTÜ Kasside Turvakodu у себя на Facebook.
Сейчас животное находится под опекой медиков. В результате нахождения в душном пакете у него наблюдаются неврологические проблемы и сильное обезвоживание.
Помочь котенку можно пожертвованием:
Звонок на номер:
900 6575 — 5€
900 6700 — 10€
(Telia, Tele2 и Elisa)
Денежный перевод:
Swedbank
Получатель: MTÜ Kasside Turvakodu
IBAN: EE712200221035355855
SWIFT: HABAEE2X
Пояснение: Pisike Panter