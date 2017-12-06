ФОТО: Почти дома! Эстонские судовые охранники вылетают в Таллинн

После четырех лет в Индии, два из которых пришлось провести за решеткой, 14 судовых охранников из Эстонии наконец возвращаются домой. Мужчины вылетают из Франкфурта и будут в Таллинне ближе к полуночи.

"В аэропорту ушло много времени, чтобы подтвердить, что выданные миграционной службой бумаги все же действительны," — рассказал один из охранников.

Суд Ченнаи оправдал обжаловавших свой приговор судовых охранников на прошлой неделе. В субботу суд обнародовал полный текст судебного решения, что позволило местным властям начать делопроизводство по оформлению для жителей Эстонии разрешения на выезд из Индии.