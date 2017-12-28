ФОТО: Почему в Ыйсмяэ в этом году не установили живую рождественскую ель?

Традиционно в декабре около остановки Нурменуку в Ыйсмяэ устанавливается живая ель. Однако в этом году на ее месте красуется пластиковое дерево с подсветкой. По сообщению управы Хааберсти, это временное явление.

По словам старейшины Хааберсти Марека Юргенсона, дерево с подсветкой у Нурменуку — дуб, установленный там в честь 100-летия Эстонской Республики.

"В этом году мы не привезли из леса рождественскую ель в Хааберсти. В 2015 году на зеленую зону на площадке у торгового центра Nurmenuku была посажена пятиметровая ель, которая станет рождественской елью Хааберсти. Так как ель достаточно молодая, то в этом году было решено не вешать на нее больших и тяжелых украшений, но в следующем году мы украсим ее праздничными огнями", — прокомментировал Юргенсон.