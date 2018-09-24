ФОТО: Площадь Вабадузе превращается в церковь. Подготовка в приезду Папы Римского идет полным ходом(61)
Завтра утром в Эстонию прибывает Папа Римский Франциск. Подготовка к его визиту на площади Вабадузе, где он проведет мессу, идет полным ходом.
Завтра утром в Эстонию прибывает Папа Римский Франциск. Подготовка к его визиту на площади Вабадузе, где он проведет мессу, идет полным ходом.
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Для всех, кто зарегистрировался за мероприятие, ворота откроются в 14:00 и закроются в 15:30. Организаторы отмечают, что билетом может воспользоваться только тот, чье имя на нем указано.
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MU-CONSULTANTS EESTI OÜ
Tähtaeg: 10.10.2018
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