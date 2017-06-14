ФОТО: Площадь Cвободы наполнилась ”морем слез” в память о жертвах июньской депортации

Сегодня площадь Свободы в Таллинне в память жертв июньской депортации наполнилась тысячами голубых воздушных шаров, призванных символизировать слезинки.
Инсталляция так и называется — ”Море слез”.
В 1941 году из Эстонии в Сибирь депортировали более 10 000 человек. Вместе с одновременной волной депортации из Эстонии, Латвии, Литвы, Украины, Белоруссии и Молдовы отправили на переселение десятки тысяч человек.
Сейчас считается, что во время июньской депортации из Эстонии выслали 10 000 человек. В результате депортации погибли более 6000 человек.
Tallinn, Квартира, 75 000 EUR
Tallinn, Квартира, 135 000 EUR
Зарегистрированные (5) Анонимные (19)