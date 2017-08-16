16.08.2017, 12:45

ФОТО: Плакат EKRE ”Дадим огня!” расположили перед школой Паалалинна, где ученик застрелил учительницу

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комментарий Хельме
rus.delfi.ee
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Paalalinna kooli bussipeatus 16.08.2017
Paalalinna kooli bussipeatus 16.08.2017Foto: DELFI

Плакат Консервативной народной партии Эстонии со слоганом ”Дадим огня” расположили перед школой Паалалинна в Вильянди, где ученик застрелил учительницу немецкого языка.

По словам председателя парламентской фракции EKRE Мартина Хельме, это просто совпадение. Однако плакат не уберут раньше, чем запланировано. ”Мы же не можем, планируя государственную кампанию, учитывать такие детали, — сказал он. — Я думаю, что кто-то провоцирует ссору. Нет, я не вижу причины убирать плакат”.

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