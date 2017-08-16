ФОТО: Плакат EKRE ”Дадим огня!” расположили перед школой Паалалинна, где ученик застрелил учительницу

Плакат Консервативной народной партии Эстонии со слоганом ”Дадим огня” расположили перед школой Паалалинна в Вильянди, где ученик застрелил учительницу немецкого языка.

По словам председателя парламентской фракции EKRE Мартина Хельме, это просто совпадение. Однако плакат не уберут раньше, чем запланировано. ”Мы же не можем, планируя государственную кампанию, учитывать такие детали, — сказал он. — Я думаю, что кто-то провоцирует ссору. Нет, я не вижу причины убирать плакат”.