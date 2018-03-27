ФОТО: Петиция о сохранении родильного отделения Валгаской больницы передана в Рийгикогу

Депутат Рийгикогу Мярт Сультс (Центристская партия) и юрист канцелярии волости Валга Анастасия Киккас передали спикеру Рийгикогу Эйки Нестору петицию, которую подписали более 2000 жителей Валгамаа, чтобы родильное отделение Валгаской больницы продолжило работу. Несколько тысяч голосов собраны и за сохранение родильного отделения в Пылва.

Ранее Больничная касса сообщила, что с октября будет закрыто родильное отделение в Пылваской больнице, также было предложено закрыть родильное отделение Валгаской больницы. Жительницы Южной и Юго-Восточной Эстонии должны будут теперь рожать в Южно Эстонской больнице в Выру и в Клинике Тартуского Университета.

Причина — маленькое количество принятых родов, которое вряд ли увеличится в будущем. Согласно оценке, для оказания качественных услуг в больнице должны принимать 400-500 родов в год. В Валга же их в 2017 году было всего 138, а в Пылва — 245.

На онлайн-платформе petitsioon.ee за сохранение родильного отделения Пылваской больницы отдали подписи 2369 человек.