ФОТО: "Первый шаг в будущее". В Таллинн прибыли беспилотные автобусы

Сегодня в Таллинн прибыли самоуправляющиеся автобусы, которые начнут курсировать по маршруту от площади Виру до Котла культуры, центра председательства Эстонии в Совете ЕС.

Автобусы являются тестовой версией технологий будущего. Жители и гости Таллинна могут воспользоваться беспилотными автобусами совершенно бесплатно, сообщила Госканцелярия.

Самоуправляющиеся мини-автобусы Easymile можно будет увидеть на улицах Таллинна уже через пару недель. До этого автобусы должны будут пройти процедуру контроля и получить разрешение Департамента шоссейных дорог. В дальнейшем самоуправляющимися автобусами смогут бесплатно воспользоваться все желающие. Один автобус вмещает восемь пассажиров. Маршрут будет проходить от круга на площади Виру до KultuuriKatel. В каждом автобусе будет работать сопровождающий, который расскажет пассажирам о новой технологии.

По словам советника по цифровым технологиям при Госканцелярии Валдека Лаура, область самоуправляющего транспорта развивается очень быстро в мире. ”Председательство дает возможность презентовать новые технологии, а также вдохновить всевозможные центры развития, предприятия и другие организации сотрудничать. В более широком смысле нужно попробовать пройти процесс, сопровождающий появление самоуправляющихся автобусов в городе, от получения разрешений до презентации новых технологий для широкой общественности”, — сказал Лаур.



По словам руководителя экспертной группы Пирко Конса, введение использования технологии самоуправляющегося транспорта должно происходить постепенно, и сегодня Эстония совершает первые шаги. ”В это же время потенциал технологий самоуправляющегося транспорта велик. Самоуправляющиеся мини-автобусы можно, например, успешно использовать в районах с небольшой плотностью населения”, — пояснил он. Говоря о преимуществах технологии, Конса привел пример: ”90% дорожных аварий происходит из-за человеческой ошибки. Технология самоуправляющегося транспорта, бесспорно, является одним из способов повышения безопасности на дорогах”.

Эксперт отдела по развитию и инвестициям транспорта Министерства экономики и коммуникаций Йоханн Пеэтре подчеркнул, что Эстония пытается помочь дигитализации транспорта и внедрению новых смарт-технологий в области транспорта. ”Мы в Эстонии знаем: чтобы предугадать будущее технологий — нужно их создавать. Самоуправляющийся автобус Easymile — это первый шаг в будущее. Мы надеемся, что к автобусам добавятся и самоуправляющиеся личные автомобили, такси как в городе, так и в деревне. Мы хотим, чтобы Эстония была страной, которая одной из первых примет новую технологию самоуправляющихся автобусов”, — сказал Пеэтре.

В ближайшие годы Министерство экономики и коммуникаций хочет увеличить компетенцию в области технологии самоуправляющего транспорта как в госсекторе, так в университетах и предприятиях, чтобы быть готовой к более широкому применению. Для этого следует протестировать технологии различных производителей самоуправляющегося транспорта и разобраться в их возможностях и ограничениях.

Поставкой самоуправляющихся автобусов из Франции занимается компания DSV. Оперированием будет заниматься девелопер не имеющих водителей транспортных средств Milrem, который проведет обучение персонала и обеспечит техническое содержание. Кибербезопасность обеспечит компания Guardtime. „Мы заинтересованы в том, чтобы в Эстонии было бы возможно опробовать новые и интересные технологии. В мире мы уже одни из первых в области применения технологии blockchain, нам будет приятно представить ее в Эстонии”, — сказал Мартин Руубел из компании Guardtime, которая помогает обеспечить точность данных в Эстонии.

Партнер проекта — Tallink, который предложит возможность проехать на автобусе без водителя Tallink Shuttle жителям и гостям города. Финансированию проекта также способствовала компания Microsoft Eesti. За подготовку трассы отвечает Департамента транспорта Таллинна. „Данный проект предоставит Tallink возможность стать частью инноваций в области транспорта. Например, Megastar уже изменил восприятие паромного сообщения и стал символом нового поколения, также это произойдет с самоуправляющимися автобусами. Мы имеем дело с глобальным и необратимым развитием”, — говорит директор по продажам и маркетингом Маргус Хунт.

На дорогах Эстонии стало возможно тестирование самоуправляющегося транспорта, начиная с марта этого года. Это стало возможно с условием, что ответственное лицо может при необходимости принять управление транспортным средством. Право на тест-поездки на общественных дорогах Эстонии действует для транспортных средств, которые отвечают классификации уровня SAE 2 или SAE 3 согласно классификации Международного общества классификации автомобильных инженеров.