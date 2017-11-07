ФОТО: Первый отрезок Рейди теэ уже заасфальтирован

Первый отрезок улицы Рейди теэ уже заасфальтирован, строительство участка дороги на территории Таллиннского порта должно быть завершено в январе.

"Строительство этого отрезка улицы Рейди теэ на территории Таллиннского порта, как ожидается, будет завершено к концу января. Этот участок не будет использоваться до тех пор, пока не будет готова вся Рейди теэ", — передает rus.err.ee слова руководителя отдела развития инфраструктуры Tallinna Sadam Пеэтера Ныгу.



Результаты конкурса на строительства участков Рейди теэ, пролегающих по территории города, станут известны 20 ноября, после чего Таллинн сможет начать строительство.

Новый вице-мэр Таллинна и лидер партии "Зеленые Эстонии" Зюлейха Измайлова обещала, что город найдет для Рейди теэ наиболее природосберегающее решение, которое позволит максимально сохранить старые деревья.