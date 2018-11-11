ФОТО: Перед Национальным музеем развевался перевернутый эстонский флаг

Таранд обратил внимание на тот факт, что ERM в этом здании только в роли арендатора и владелец здания, Riigi Kinnisvara AS, в порядке госпоставки поставил какие-то предприятия, которые исполняют различные роли в здании.

"Одно из них организует и поднятие флага. Иногда у рабочих случаются промахи. Их не случалось бы, если бы ERM сам отвечал за все имущество и происходящее на территории", — сказал Таранд Delfi.