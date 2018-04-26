26.04.2018, 14:46

ФОТО: Перед бюро PPA на Таммсааре теэ образовалась огромная очередь. В чем дело?

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rus.delfi.ee
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Järjekord PPA Tammsaare tee kontori juures
Järjekord PPA Tammsaare tee kontori juuresFoto: Delfi lugeja

Сегодня перед бюро Департамента полиции и погранохраны (PPA) на Таммсааре теэ в Таллинне образовалась огромная очередь.

По словам представителя департамента Тийны Реккаро, это обстоятельство было вызвано тем, что в апреле поменялось время работы всех отделений департамента.

”В каждый последний четверг месяца пункты обслуживания открыты полдня, чтобы отделения могли уделить время обучению работников и провести необходимые собрания”, — пояснила она.

Представительства на Таммсааре теэ и улице Пинна в последний четверг месяца отныне открыты с 13 до 17 часов.

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