ФОТО: Перед бюро PPA на Таммсааре теэ образовалась огромная очередь. В чем дело?

Сегодня перед бюро Департамента полиции и погранохраны (PPA) на Таммсааре теэ в Таллинне образовалась огромная очередь.

По словам представителя департамента Тийны Реккаро, это обстоятельство было вызвано тем, что в апреле поменялось время работы всех отделений департамента.

”В каждый последний четверг месяца пункты обслуживания открыты полдня, чтобы отделения могли уделить время обучению работников и провести необходимые собрания”, — пояснила она.

Представительства на Таммсааре теэ и улице Пинна в последний четверг месяца отныне открыты с 13 до 17 часов.