ФОТО: Педофил из Ласнамяэ Артур Айбетов вышел на свободу и взялся за старое

По словам Анны, вчера в столичном магазине Punane Selver она встретила Артура Айбетова, который покупал три шоколадки. По ее словам, Айбетов сразу понял, что его узнали.

"В магазине я на него открыто смотрела, а потом встретила на выходе. Он это заметил", — вспоминает Анна. В тот момент около магазина стояли три девочки. Анна говорит, что стала демонстративно наблюдать за тем, что будет.

Артур видел, что за ним наблюдают. В этот момент он достал телефон и по всей видимости кому-то стал писать. Анна обратила внимание, что одна из девочек тоже с кем-то переписывается в телефоне. Айбетов стал уходить, девочки пошли следом за ним.

Женщина решила подойти к девочкам и поговорить с ними. "По их рассказам, Артур первым написал одной из девочек "ВКонтакте". Я попросила показать переписку, но девочки явно испугались и сказали, что удалили переписку. Я объяснила им, кто это и что он может сделать", — рассказала Анна Delfi и добавила, что сообщила об этом в полицию.

На личной страничке Айбетова "ВКонтакте" можно найти много новых фото. Большинство из них — это его фотографии, но есть и фото девочек, явно несовершеннолетних.

Айбетов неоднократно был судим за сексуальные домогательства к детям, последний срок он получил 12 мая 2015 года за хранение детского порно.