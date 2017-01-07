На общее собрание партии собралось необычно много народу, поэтому мероприятие было решено провести в Эстонском выставочном центре. Кроме этого, минимум тысяча человек проголосовали электронно.

Сторонники Михала раздавали прибывшим на собрание яблоки.

В 16 часов собрание началось, с речью выступил Таави Рыйвас.

”У нас самая лучшая программа и выдающаяся команда. Мы исполнили львиную долю своих предвыборных обещаний в 2015 году. Мы уменьшили налоги на рабочую силу, подняли пособие на третьего ребенка и увеличили обороноспособность Эстонии. Эстония не может сама по себе придерживаться правильного курса, для этого нужно работать из дня в день. Мы — сила, в которой видят противовес и правую альтернативу правительству Ратаса”, — сказал Рыйвас.

Собрание завершится примерно в 18:30. Вечер продолжится новогодней вечеринкой партии в Swissotel.

rus.delfi.ee
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