05.01.2019, 15:31

ФОТО: Партия EKRE на прошедшем сегодня собрании совета уполномоченных утвердила избирательный список


rus.delfi.ee
EST
Galerii: 40 pilti
EKRE volikogu Foto: Madis Veltman

Консервативная народная партия Эстонии (EKRE) на прошедшем сегодня собрании совета уполномоченных утвердила избирательный список, с которым она пойдет на парламентские выборы 3 марта.

В первом избирательном округе, в который входят таллиннские районы Хааберсти, Пыхья-Таллинн и Кристийне, первым номером будет Урмас Эспенберг, за ним идут Урмас Рейтельманн и Арго Лууде, пишет rus.err.ee.

В избирательном округе в столичных районах Кесклинн, Ласнамяэ и Пирита первый номер у Лео Куннаса, за ним следуют Эндель Оя и Майт Талу.

В Мустамяэ и Нымме список возглавляет Мартин Хельме, за ним следуют Кадри Вилба и Вессе Аллик.

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