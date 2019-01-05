ФОТО: Партия EKRE на прошедшем сегодня собрании совета уполномоченных утвердила избирательный список

Консервативная народная партия Эстонии (EKRE) на прошедшем сегодня собрании совета уполномоченных утвердила избирательный список, с которым она пойдет на парламентские выборы 3 марта.
В первом избирательном округе, в который входят таллиннские районы Хааберсти, Пыхья-Таллинн и Кристийне, первым номером будет Урмас Эспенберг, за ним идут Урмас Рейтельманн и Арго Лууде, пишет rus.err.ee.
В избирательном округе в столичных районах Кесклинн, Ласнамяэ и Пирита первый номер у Лео Куннаса, за ним следуют Эндель Оя и Майт Талу.
В Мустамяэ и Нымме список возглавляет Мартин Хельме, за ним следуют Кадри Вилба и Вессе Аллик.