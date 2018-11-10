10.11.2018, 14:53

ФОТО: Партия "Богатство жизни" набрала необходимые для участия в выборах в Рийгикогу 500 человек

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rus.delfi.ee
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Loodava Elurikkuse erakonna liikmed kogunesid Türi Kultuurikeskusesse mõttetalgutele Foto: Kaspar Pokk

НКО "Богатство жизни" (Elurikkuse erakond) на проходящем в Тюри мозговом штурме набрало необходимо для участия в парламентских выборах 500 членов партии, сообщает rus.err.ee.

Член инициативной группы новой политической силы Анзори Баркалая рассказал ERR, что недавно к ним присоединилось большое число людей, и одна из целей проводимых мозговых атак — объединить присутствующих на них людей, чтобы они могли обменяться мнениями и вступали бы в партию.

"Насколько я знаю, это первый раз, когда пытаются согласовать основные партийные документы в ходе прямой демократической процедуры, то есть мы между собой договариваемся о правилах игры, потому что при прямой демократии осведомленность людей очень важно. Также мы договорились о шагах, которые необходимы для нашего участия в парламентских выборах", — сказал он.

Отвечая на вопрос, насколько вероятно, что в субботу родится новая партия, Баркалая сказал, что партия уже родилась.

Если до 13 часов официально в партии состояли 493 человек, то после 13 часов это число выросло до 500.

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