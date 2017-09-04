04.09.2017, 11:50

ФОТО: Партии и избирательные союзы несут свои списки в Таллиннский избирком

 (3)
rus.delfi.ee
EST
Kristen Michal valimisnimekirjaga
Kristen Michal valimisnimekirjagaFoto: Karin Kaljuläte

Сегодня различные партии и избирательные союзы, члены которых баллотируются на муниципальных выборах в Таллинне, приносят в избирательную комиссию свои избирательные списки.

Первой прибыла Партия реформ вместе со своим кандидатом в мэры Кристеном Михалом.

Следующим принес свой список кандидат в мэры от EKRE Мартин Хельме.

Также сегодня приходила принести избирательный список руководитель избирательного союза Эдгара Сависаара Ольга Иванова.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии