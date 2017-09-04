ФОТО: Партии и избирательные союзы несут свои списки в Таллиннский избирком

Сегодня различные партии и избирательные союзы, члены которых баллотируются на муниципальных выборах в Таллинне, приносят в избирательную комиссию свои избирательные списки.
Первой прибыла Партия реформ вместе со своим кандидатом в мэры Кристеном Михалом.
Следующим принес свой список кандидат в мэры от EKRE Мартин Хельме.
Также сегодня приходила принести избирательный список руководитель избирательного союза Эдгара Сависаара Ольга Иванова.
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