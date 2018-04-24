ФОТО: Памятник поэтессе Марие Ундер в Таллинне разваливается

В августе прошлого года фотограф Delfi запечатлел, в каком плачевном состоянии находится мемориал поэтессе Марие Ундер у Национальной библиотеки в Таллинне. Сегодня, спустя более чем полгода, картина та же.
Мемориал в прошлом году:
В августе прошлого года фотограф Delfi запечатлел, в каком плачевном состоянии находится мемориал поэтессе Марие Ундер у Национальной библиотеки в Таллинне. Сегодня, спустя более чем полгода, картина та же.
Мемориал в прошлом году:
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