ФОТО: Памятник поэтессе Марие Ундер в Таллинне разваливается

Marie Underi mälestusmärk Rahvusraamatukogu ees Foto: Andres Putting

В августе прошлого года фотограф Delfi запечатлел, в каком плачевном состоянии находится мемориал поэтессе Марие Ундер у Национальной библиотеки в Таллинне. Сегодня, спустя более чем полгода, картина та же.