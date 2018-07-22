ФОТО: Палдиски — 300 лет. Смотрите, как город отметил этот солидный юбилей

Как прошло празднование 300-летия Палдиски, на которое собрались жители и гости волости Ляэне-Харью, чтобы вместе сердечно поздравить город? Смотрите фото!
TOP НОВОСТИ
Тяжелая авария близ Тарту: 46-летний мужчина погиб, 33-летняя женщина доставлена в больницу
22.07.2018
Сегодня, 22 июля, в промежутке с 15:30 до 17:02 из-за сбоя в центре карточных платежей Nets Estonia по всей Эстонии и за рубежом невозможно было расплатиться эстонскими банковскими картами. Также сегодня стало известно, что накануне в Выру в одной из квартир обнаружили тело пожилого мужчины с колотыми ранами, полиция задержала в качестве подозреваемого его приемного сына. Эти и другие новости этого воскресенья читайте в нашей традиционной подборке.
Пользователь Osta.ee выиграл аукцион, но забыл оплатить. Все закончилось штрафом и проблемами с инкассо-фирмой
22.07.2018
Генеральный директор Департамента внешней разведки Эстонии Микк Марран сказал в пятницу в США на Форуме безопасности в Аспене, что среди общественных деятелей, таких как журналисты, дипломаты, бизнесмены и политики, обнаружены люди, в лице которых, предположительно, речь идет об агентах влияния России.
В Выру в квартире нашли труп пожилого мужчины: в качестве подозреваемого задержан его приемный сын
22.07.2018
Как владельцы домашних животных, мы знаем какие-то основы: шоколад токсичен для собак, кошки могут быть очень разборчивыми в еде. Но как насчет их потребностей в питании? Вот три вопроса, которые следует задать при выборе корма для вашего питомца: 1) безопасен ли он, 2) питателен ли он, 3) подходит ли он для вашего питомца.
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ
Личности напавших на иностранца в таллиннском McDonald´s молодых людей установлены: двое из них задержаны
22.07.2018
Брали кредит, чтобы сделать ремонт? В некоторых случаях государство может вернуть вам часть денег!
22.07.2018
В бюро канцлера права считают, что подоходный налог с процентов по кредиту должны возвращать не только тем, кто брал ипотеку, покупал или строил себе жилье, но и тем, кто брал кредит на ремонт или реконструкцию имеющейся недвижимости. Если так, то государство задолжало населению огромные суммы денег. Однако Налогово-таможенный департамент считает, что ничего они по кредитам на ремонт людям списывать не должны, если нет утвержденного муниципалитетом проекта. Кто и на что может иметь право, выясняла ”МК-Эстония”.
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Kolm asekantslerit
KESKKONNAMINISTEERIUM ...
Tähtaeg: 10.08.2018
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Tähtaeg: 29.07.2018
В непростую ситуацию попал 33-летний полузащитник сборной Эстонии по футболу Константин Васильев. В прошлом году он подписал с польским клубом "Пяст" (Гливице) трехлетний контракт. Несмотря на действующий договор, эстонский легионер не зарегистрирован для выступления в новом чемпионате Польши, который стартовал 20 июля.
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ