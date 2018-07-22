22.07.2018, 20:31

ФОТО: Палдиски — 300 лет. Смотрите, как город отметил этот солидный юбилей

 (4)
rus.delfi.ee
EST 1
Paldiski 300. Noortepäev.
Paldiski 300. Noortepäev.Foto: Annela Samuel, Paldiski linnavalitsus

Как прошло празднование 300-летия Палдиски, на которое собрались жители и гости волости Ляэне-Харью, чтобы вместе сердечно поздравить город? Смотрите фото!

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ



ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Проблема с платежами карточкой и убийство в Выру

22.07.2018
Сегодня, 22 июля, в промежутке с 15:30 до 17:02 из-за сбоя в центре карточных платежей Nets Estonia по всей Эстонии и за рубежом невозможно было расплатиться эстонскими банковскими картами. Также сегодня стало известно, что накануне в Выру в одной из квартир обнаружили тело пожилого мужчины с колотыми ранами, полиция задержала в качестве подозреваемого его приемного сына. Эти и другие новости этого воскресенья читайте в нашей традиционной подборке.
Подробнее




Пользователь Osta.ee выиграл аукцион, но забыл оплатить. Все закончилось штрафом и проблемами с инкассо-фирмой

22.07.2018
К Delfi обратился читатель, который выиграл на портале аукционов Osta.ee товар, но забыл его оплатить, что влетело для него в копеечку. Delfi попросил комментарий у руководства портала, чтобы узнать, почему рассеянность обернулась для пользователя штрафом.
Подробнее

Глава внешней разведки Эстонии: мы раскрыли сеть российских агентов влияния

22.07.2018
Генеральный директор Департамента внешней разведки Эстонии Микк Марран сказал в пятницу в США на Форуме безопасности в Аспене, что среди общественных деятелей, таких как журналисты, дипломаты, бизнесмены и политики, обнаружены люди, в лице которых, предположительно, речь идет об агентах влияния России.
Подробнее

-40% Esprit Naiste käekell ES106782004
128,70 €
77,22 €
Meeste käekell Daniel Wellington DW00100007
189,- €
Meeste käekell Daniel Wellington DW00100016
159,- €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100051
139,- €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Brown
360,- €
334,80 €
-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Red Fred Babylone
69,- €
27,60 €

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

4 удивительных факта о питании вашего питомца, о которых вы не подозревали
Как владельцы домашних животных, мы знаем какие-то основы: шоколад токсичен для собак, кошки могут быть очень разборчивыми в еде. Но как насчет их потребностей в питании? Вот три вопроса, которые следует задать при выборе корма для вашего питомца: 1) безопасен ли он, 2) питателен ли он, 3) подходит ли он для вашего питомца.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Личности напавших на иностранца в таллиннском McDonald´s молодых людей установлены: двое из них задержаны

22.07.2018
По словам руководителя криминального бюро Пыхьяской префектуры Урмета Тамбре, к сегодняшнему дню полиция установила личности молодых людей, вчера ограбивших иностранца в таллиннском McDonald´s.
Подробнее

Брали кредит, чтобы сделать ремонт? В некоторых случаях государство может вернуть вам часть денег!

22.07.2018
В бюро канцлера права считают, что подоходный налог с процентов по кредиту должны возвращать не только тем, кто брал ипотеку, покупал или строил себе жилье, но и тем, кто брал кредит на ремонт или реконструкцию имеющейся недвижимости. Если так, то государство задолжало населению огромные суммы денег. Однако Налогово-таможенный департамент считает, что ничего они по кредитам на ремонт людям списывать не должны, если нет утвержденного муниципалитетом проекта. Кто и на что может иметь право, выясняла ”МК-Эстония”.
Подробнее

Константин Васильев отстранен от польской команды

22.07.2018
В непростую ситуацию попал 33-летний полузащитник сборной Эстонии по футболу Константин Васильев. В прошлом году он подписал с польским клубом "Пяст" (Гливице) трехлетний контракт. Несмотря на действующий договор, эстонский легионер не зарегистрирован для выступления в новом чемпионате Польши, который стартовал 20 июля.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Государство способствует лучшему использованию ресурсов предприятиями
Начиная с весны этого года, все предприятия горнодобывающей и обрабатывающей промышленности имеют возможность ходатайствовать о получении пособия на претворение в жизнь решений, повышающих производительность ресурсов.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ