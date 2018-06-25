ФОТО: Отмечавшая на Пикакари Иванову ночь компания забыла палатку, гамак, гриль и одежду

Вчера вечером в половине восьмого спасатели береговой службы G4S на Пикакари сообщили в МУПО о том, что на пляже уже второй день стоит пустая палатка.

Так как возле палатки долго время было тихо, а рабочий день спасателей подходил к концу, то они попросили патруль МУПО проконтролировать ситуацию.

Патруль обнаружил палатку, инвентарь для гриля и повешенный на дерево гамак. В палатке была разбросана женская одежда. По всей видимости, компания наслаждалась праздником по максимуму. ”Надеемся, что участники этой вечеринки безопасно добрались до дома и вскоре смогут прийти за своими вещами”, — сказал дежурный МУПО. — Все вещи взяты на хранение и ждут владельцев в конторе Муниципальной полиции по адресу Палдиское шоссе, 48а. Дополнительная информация: 14410”.