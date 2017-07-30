30.07.2017, 20:45

ФОТО: Открывайте кошельки! Цыгане в центре города собирают пожертвования "для глухонемых"

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rus.delfi.ee
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Annetuste küsijad Foorumi ees
Annetuste küsijad Foorumi eesFoto: Taavi Sepp, eks

Кто-то раздает цветы (правильнее — продает), кто-то собирает пожертвования — для цыган в центре Таллинна это типичные занятия.

На этой неделе в кадр фотографа Delfi попали несколько девушек, которые активно собирали деньги в поддержку глухонемых людей. Куда именно идут деньги — осталось загадкой.

Как только стоящие у Foorum девушки заметили фотографа, то тут же принялись попрекать его, хотя до этого вели себя как глухонемые.

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