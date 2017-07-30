ФОТО: Открывайте кошельки! Цыгане в центре города собирают пожертвования "для глухонемых"

Кто-то раздает цветы (правильнее — продает), кто-то собирает пожертвования — для цыган в центре Таллинна это типичные занятия.
На этой неделе в кадр фотографа Delfi попали несколько девушек, которые активно собирали деньги в поддержку глухонемых людей. Куда именно идут деньги — осталось загадкой.
Как только стоящие у Foorum девушки заметили фотографа, то тут же принялись попрекать его, хотя до этого вели себя как глухонемые.
Tallinn, Квартира, 445 000 EUR
Tallinn, Коммерческий, 34 500 EUR
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