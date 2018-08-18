ФОТО: Открытие летней праздничной недели ЭР100 в городище Раквере — с поэзией и панками

”Лучшего начала летней праздничной недели ЭР100 невозможно пожелать”, — сказал руководитель организационной команды ЭР100 Государственной канцелярии Яанус Рохумаа. ”На уникальном празднике поэзии была создана особая атмосфера, благодаря которой в нас надолго останется желание открыть сборник стихотворений и погрузиться в стихотворные строки”, — добавил Рохумаа.

”Эстонская поэзия вновь произвела глубокое впечатление”, — сказал организатор первого общеэстонского праздника поэзии Эстонии Юллар Сааремяэ. ”Организация события, объединяющего и превозносящего эстонскую поэзию, была давней задумкой, для реализации которой я собирался с силами вплоть до юбилейного лета. Благодаря поддержке партнеров и положительно настроенной публике в этот вечер нам и самим удалось создать поэзию”, — добавил Сааремяэ.

Обзор эстонской поэзии был представлен более чем 35 поэтами, деятелями культуры и актерами. На сцене выступили Гармен Табор, Тоомас Сууман, Яан Таммсалу, Аапо Ильвес, Ханнес Кальюярв, Андрес Отс, Карл-Мартин Синиярв, Майан-Анна Кярмас, Пилле-Рийн Пурье, Рейн Рауд, Дорис Карева, Леэло Тунгал, Андрес Таранд и многие другие.