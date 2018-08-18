18.08.2018, 17:30

ФОТО: Открытие летней праздничной недели ЭР100 в городище Раквере — с поэзией и панками

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rus.delfi.ee
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ÜLDLUULEPIDU Foto: kristjan lepp, KROONIKA

В пятницу, 17 августа, летнюю праздничную неделю ЭР100 открыл первый общеэстонский праздник поэзии. Насладиться эстонской поэзией в городище Раквере собралось более 1800 человек.

”Лучшего начала летней праздничной недели ЭР100 невозможно пожелать”, — сказал руководитель организационной команды ЭР100 Государственной канцелярии Яанус Рохумаа. ”На уникальном празднике поэзии была создана особая атмосфера, благодаря которой в нас надолго останется желание открыть сборник стихотворений и погрузиться в стихотворные строки”, — добавил Рохумаа.

”Эстонская поэзия вновь произвела глубокое впечатление”, — сказал организатор первого общеэстонского праздника поэзии Эстонии Юллар Сааремяэ. ”Организация события, объединяющего и превозносящего эстонскую поэзию, была давней задумкой, для реализации которой я собирался с силами вплоть до юбилейного лета. Благодаря поддержке партнеров и положительно настроенной публике в этот вечер нам и самим удалось создать поэзию”, — добавил Сааремяэ.

Обзор эстонской поэзии был представлен более чем 35 поэтами, деятелями культуры и актерами. На сцене выступили Гармен Табор, Тоомас Сууман, Яан Таммсалу, Аапо Ильвес, Ханнес Кальюярв, Андрес Отс, Карл-Мартин Синиярв, Майан-Анна Кярмас, Пилле-Рийн Пурье, Рейн Рауд, Дорис Карева, Леэло Тунгал, Андрес Таранд и многие другие.

Программа общего праздника поэзии рассматривала четыре периода в истории Эстонии. Репертуар первого периода независимости Эстонии отобран Пилле-Рийн Пурье, стихотворения советской и зарубежной Эстонии выбрал Тоомас Сууман, стихотворения с момента восстановления независимости и до наших дней — Тийна Мяльберг, а подборку стихотворений эпохи пробуждения составил Юллар Сааремяэ.

По окончании праздника поэзии прошел концерт ”10 лет панковскому певческому празднику”, на котором был отмечен 10 юбилей панковского певческого праздника.

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