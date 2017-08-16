16.08.2017, 07:00

ФОТО: Открылся слет Эстонской дружины школьников


rus.delfi.ee
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ФОТО: Открылся слет Эстонской дружины школьников
Фото: Раэпресс

Во вторник на базе отдыха Тоозиканну открылся общегосударственный слет Эстонской дружины школьников, подводящий итоги трудового лета. Он продлится до 17 августа.

Дружинников приветствовал и.о. мэра Таллинна Таави Аас, сообщает Раэпресс.

Из 4500 дружинников в возрасте от 13 до 19 лет около тысячи составили таллинские школьники. Дружинники работали в полусотне отрядов по всей стране, в том числе и в самом Таллинне.

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