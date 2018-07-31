31.07.2018, 21:38

ФОТО: От окурков до трусов. Карьер Мяннику утопает в оставленном отдыхающими мусоре

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rus.delfi.ee
EST 5
Galerii: 37 pilti
Prügi Männikul Foto: Rauno Volmar

Разнообразие мусора у карьера и озера в Мяннику в волости Саку поражает. Чего только не оставляют после себя изнуренные жарой посетители пляжа: от бутылок и окурков до трусов.

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