ФОТО: От окурков до трусов. Карьер Мяннику утопает в оставленном отдыхающими мусоре

Разнообразие мусора у карьера и озера в Мяннику в волости Саку поражает. Чего только не оставляют после себя изнуренные жарой посетители пляжа: от бутылок и окурков до трусов.
Смотрите фото!
Разнообразие мусора у карьера и озера в Мяннику в волости Саку поражает. Чего только не оставляют после себя изнуренные жарой посетители пляжа: от бутылок и окурков до трусов.
Смотрите фото!
Eesti rahvusvahelise maja juht
ETTEVÕTLUSE ARENDAMISE SIHTASUTUS
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Kolm asekantslerit
KESKKONNAMINISTEERIUM ...
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Müügiüksuse juht
COMPENSA LIFE VIENNA INSURANCE ...
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FRESENIUS MEDICAL CARE ESTONIA OÜ
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