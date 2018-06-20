20.06.2018, 13:25

ФОТО: Осторожно на пляжах! Разбитые стеклянные бутылки — причина появления резаных ран

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NB! Фото могут шокировать
rus.delfi.ee
EST 11
ФОТО: Осторожно на пляжах! Разбитые стеклянные бутылки — причина появления резаных ран
Foto: G4S Eesti

По словам спасателей на воде G4S, большой проблемой на таллиннских пляжах стали осколки стекла: работающим на пляже медикам часто приходится оказывать первую помощь людям, которые порезались, наступив на осколок. Поэтому береговая охрана просит не приносить с собой на пляж стеклянную тару.

В минувшие выходные на пляже Пирита помощь была оказана четырем отдыхающим, которые порезались осколками стекла. А в прошлую среду на пляже Харку ребенок повредил ногу о битое стекло.

Причина появления осколков на пляже кроется в том, что люди приносят с собой стеклянные бутылки. Чаще всего из такой тары употребляют алкогольные напитки — пиво или вино, — распитие которых в общественных местах запрещено. По словам работающих на пляже Штромка спасателей G4S, за выходные они несколько десятков раз напоминали людям, что нельзя приносить на пляж стеклянные бутылки и употреблять алкоголь в общественном месте.

Foto: G4S Eesti

При этом в прошлом году кто-то намеренно разбросал на пляже Штромка битое стекло и воткнул в песок ”розочки” (отбитые горлышки бутылок) острыми краями вверх. К счастью, тогда сотрудники береговой охраны обнаружили их утром, в начале своей смены.

Осколки стекла становятся причиной глубоких колотых и резаных ран. В прошлом году один ребенок, наступивший на стекло, был доставлен с пляжа Штромка в травмопункт, где ему зашили глубокую резаную рану.

На разбитую стеклотару порой наступают и сами спасатели на воде. Например, это случилось в прошлом году в Пирита: рану получил сотрудник береговой охраны G4S, который наступил на находившиеся в песке осколки.

Foto: G4S Eesti

Лучшим напитком, который стоит взять с собой на пляж, по-прежнему является вода в пластиковой бутылке.

Около ста спасателей на воде G4S помогают обеспечивать безопасность отдыхающих на 21 пляже в Таллинне, Тарту, Выру, Отепя, Элва, Пылва, Тюри, Тырва, Вильянди, Хаапсалу и Пярну.

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