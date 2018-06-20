ФОТО: Осторожно на пляжах! Разбитые стеклянные бутылки — причина появления резаных ран

По словам спасателей на воде G4S, большой проблемой на таллиннских пляжах стали осколки стекла: работающим на пляже медикам часто приходится оказывать первую помощь людям, которые порезались, наступив на осколок. Поэтому береговая охрана просит не приносить с собой на пляж стеклянную тару.

В минувшие выходные на пляже Пирита помощь была оказана четырем отдыхающим, которые порезались осколками стекла. А в прошлую среду на пляже Харку ребенок повредил ногу о битое стекло.

Причина появления осколков на пляже кроется в том, что люди приносят с собой стеклянные бутылки. Чаще всего из такой тары употребляют алкогольные напитки — пиво или вино, — распитие которых в общественных местах запрещено. По словам работающих на пляже Штромка спасателей G4S, за выходные они несколько десятков раз напоминали людям, что нельзя приносить на пляж стеклянные бутылки и употреблять алкоголь в общественном месте.

Foto: G4S Eesti

При этом в прошлом году кто-то намеренно разбросал на пляже Штромка битое стекло и воткнул в песок ”розочки” (отбитые горлышки бутылок) острыми краями вверх. К счастью, тогда сотрудники береговой охраны обнаружили их утром, в начале своей смены.

Осколки стекла становятся причиной глубоких колотых и резаных ран. В прошлом году один ребенок, наступивший на стекло, был доставлен с пляжа Штромка в травмопункт, где ему зашили глубокую резаную рану.