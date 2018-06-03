ФОТО: Оскорбивший русскоязычных Урмас Рейтельманн стал зампредом совета уполномоченных EKRE

Совет уполномоченных Консервативной народной партии (EKRE) в воскресенье собрался в таллиннском отеле L'Ermitage на заседание и переизбрал своим председателем Пауля Пуустусмаа, а его заместителем вместо Индрека Сярга стал Урмас Рейтельманн, который несколько лет назад оказался в центре крупного скандала из-за своего оскорбительного сообщения в социальной сети Facebook в адрес беженцев и русскоязычных жителей страны.

В 2015 году в своем комментарии в Facebook Рейтельманн, занимая на тот момент пост пресс-секретаря Кайтселийта, оскорбил беженцев, назвав их "стекающейся в Европу грязью", а также назвал 300 000 русскоязычных жителей Эстонии "паразитирующими тиблами".

Помимо выборов председателя совета уполномоченных и его заместителя, на повестке доклад главы политической силы о ситуации в стране и принятие политического заявления по вопросу судебной реформы, сообщает rus.err.ee.

В совет уполномоченных EKRE входят почетный и действующий председатель партии, его заместители, члены парламентской фракции, избранные на съезде члены совета, председатели объединений, а также уездных и городских объединений. Кроме того, от уездных и городских объединений в совет уполномоченных дополнительно делегируется один представитель на каждые 300 членов объединения.