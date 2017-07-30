ФОТО: Опять поломка судна! Уплыть с Хийумаа в воскресенье вечером — вопрос везения

Сегодня вечером попасть с острова Хийумаа на материк — задача не из легких.

Надо ждать часами, а, возможно, кому-то придется и заночевать на острове. TS Laevad вчера сообщил, что судно ”Тийу” в данный момент не курсирует — оно сломалось. Его в данный момент заменяет ”Регула”, вмещающее на треть меньше автомобилей.

На страничке фирмы значится, что ввиду этого действуют не все электронные билеты. Есть, однако, возможность попасть на следующие рейсы. Помимо ”Регулы”, на линии Хельтермаа-Рохукюла курсирует также ”Лейгер”.

Стоит отметить, что последний воскресный рейс состоится в 23:30. Следующая возможность уплыть — лишь в 06:30 понедельника.