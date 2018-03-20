ФОТО: Определен победитель конкурса на новое здание Таллиннского городского театра

Сегодня в Таллинне состоялось торжественное объявление победителя архитектурного конкурса на новое здание и организацию дворовой территории театра.

Всего на конкурс поступили 13 работ. в заключительный тур были отобраны работы под девизами GODOT, PAVILJON, SIGMA, TAGURPIDI VAAL, VENNAD.

Задание конкурсантам сводилось главным образом к организации внутреннего двора , где предусмотрены новая "Адская сцена" (Põrgulava) на 350 мест и малый зал на 130 мест, а также сцена под открытым небом с местами для 500 зрителей.

Конкурс был организован Таллинским департаментом городского имущества и театром совместно с Союзом архитекторов Эстонии.