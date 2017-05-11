ФОТО: ОЛПЭ объявила антивоенную кампанию, чтобы ”вернуть Эстонии реальную независимость”

9 мая около половины восьмого вечера на скамейке автобусной остановки "Хобуяама" журналист Delfi обнаружила несколько листовок Объединенной левой партии Эстонии (ОЛПЭ). Партия объявила ”антивоенную кампанию против гонки вооружений и за вывод иностранных войск с территории Эстонии”.

ОЛПЭ призывает ее поддержать, чтобы ”восстановить справедливость вместе”, значится в листовках. На обратной стороне листовки большими красно-черными буквами написано STOP NATO.

Далее — текст следующего содержания: ”Антивоенная кампания в Эстонии. Объеденная левая партия Эстонии объявляет антивоенную кампанию против гонки вооружений и за вывод иностранных войск с территории Эстонии с целью разрядки напряженности и военного противостояния в регионе. Вернем Эстонии реальную независимость и уверенность в мирном будущем! Присоединяйся! vasakpartei.ee”.

На официальном сайте ОЛПЭ и на странице в Facebook по состоянию на 11 мая данная информация отсутствует.

ОЛПЭ: Да, мы против!

”Объединенная Левая партия Эстонии является важным звеном европейского Левого движения, являясь полноправным членом Партии европейских левых (Party of the European Left). Партия Европейский Левых выступает против НАТО”, — прокомментировал листовку председатель ОЛПЭ Валев Калд.

По его словам, заместитель председателя Европейской левой партии член испанской партии Izquierda Unida Майте Мола, выступая недавно на конференции немецкой Левой партии Die Linke, обвинила Европейский союз и НАТО в том, что они являются инструментами мирового империализма и левые должны быть "гораздо более активны в противостоянии ЕС и НАТО как инструментам империализма".

Комментируя ситуацию, Калд предложил ознакомиться с ”серьезным трудом их товарищей” из фракции Левых сил в Европейском парламенте, направленный против агрессивной политики НАТО. ”Ознакомиться с брошюрой, подготовленной Германским Центром по Милитаризации и опубликованной депутатом Европарламена Сабиной Лёзинг вы можете здесь. Брошюра эта на английском языке и посвящена беспрецендентной активизации НАТО”, — объяснил Калд.

О программе Европейской левой партии с целью разрядки напряженности и военного противостояния в Европе, по словам председателя ОЛПЭ, говорилось и в Манифесте Европейских левых 2014 года.

”Ранее ОЛПЭ не раз публиковала на страницах Facebook положение дел, связанных с огромными расходами государства на военные нужды, прежде всего, для обслуживания иностранных войск союзников по НАТО. Так, например, в ноябре 2016 года писали о том, что в Эстонии в маленьком городке Тапа построят новые две казармы НАТО, площадки для техники и дороги — общей стоимостью более семи миллионов евро! Мы против!” — заявил Калд.

Объединенная Левая партия Эстонии, по его словам, имеет расчеты по обеспечению гарантированных социальных прав для каждого жителя страны за счет переструктурирования налоговой нагрузки.

”Содержание государства должно стать дешевле за счет, в том числе, уменьшения военных расходов на 40-50%. А что творят власти страны? Летом 2016 года правительство выделило из госбюджета более 13 млн евро на покрытие расходов по приему в Эстонии сил союзников”, — сказал Валев Калд и добавил, что еще в июне в военном городке Первой пехотной бригады Сил обороны в Тапа была открыта новая казарма, предназначенная для размещения личного состава сил союзников.

Отвечая на вопрос о том, как будет выглядеть "антивоенная" кампания ОЛПЭ на практике, Калд поведал, что планируется провести встречи, круглые столы, научно-практические конференции, исследования, сбор подписей, общественные акции — все что ”поможет донести до общества и властей пагубность милитаризации нашего региона”.

Пополнение левых



Напомним, что в начале марта в Таллинне, в Национальной библиотеке прошел съезд Объединенной левой партии Эстонии, на котором была принята генеральная линия, а также избраны новые руководители партии. Несмотря на слухи о перевороте в партии, Калда переизбрали на новый срок. В партию влилась также группа русскоязычных активистов, ранее планировавших создать Партию народов Эстонии.

В Резолюции съезда ОЛПЭ было отмечено, что Объединенная левая партия Эстонии берет курс на обновление партии, выстраивает новые перспективы и подходы к формированию внутренней и внешней политики Эстонии.