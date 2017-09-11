11.09.2017, 19:26

ФОТО: Ольга Иванова и еще 31 человек исключены из Центристской партии

 (25)
дополнено
rus.delfi.ee
EST
Galerii: 21 pilti
Foto: Ilmar Saabas

Правление Центристской партии обсудило сегодня, среди прочего, судьбу тех центристов, которые на выборах баллотируются в каком-либо другом списке.

Было очевидно, Ольгу Иванову и других поступивших так же центристов исключат из партии, поскольку об этом ранее заявляла руководящая верхушка Центристской партии.

Собрание началось около 19 часов. В 20:15 СМИ сообщили, что Иванову и еще 31 человека исключили из партии.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии