ФОТО: Ольга Иванова и еще 31 человек исключены из Центристской партии

Правление Центристской партии обсудило сегодня, среди прочего, судьбу тех центристов, которые на выборах баллотируются в каком-либо другом списке.

Было очевидно, Ольгу Иванову и других поступивших так же центристов исключат из партии, поскольку об этом ранее заявляла руководящая верхушка Центристской партии.

Собрание началось около 19 часов. В 20:15 СМИ сообщили, что Иванову и еще 31 человека исключили из партии.